ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهتي إيسواتيني بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن روجيو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة استعدادا لمواجهتي ايسواتيني، في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت 23 عاما.

ويواجه منتخب مصر تحت 23 عاما نظيره الايسواتيني، الذي صعد لمواجه الفراعنة بعدما تفوق على بتسوانا.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي محمد يحيى، أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: محمد أشرف بكري، محمد مغربي، عبدالرحمن رشدان، كريم الدبيس، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، هشام محمد شعبان، أحمد عيد، عبدالله عادل عزت، محمد سمير، إياد العسقلاني.

خط الوسط: رأفت خليل، مصطفى سعد، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، علي محمود فؤاد، وليد علي فرج، عبدالغني محمد، عماد ميهوب، زياد محمد كمال، محمد شحاتة، عربي بدر.

خط الهجوم: حسام أشرف، أحمد سيد غريب، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل".

ويخوض منتخب مصر ذهاب الدور الثاني من التصفيات خارج يوم 23 أكتوبر الجاري، على أن يلعب مباراة الإياب في القاهرة يوم 30 من نفس الشهر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث والأخير من التصفيات، فإنه سيلعب ضد المتأهل من مواجهة سيراليون وزامبيا، مارس المقبل.