عضو إدارة الأهلي ينتقد القنوات المصرية بسبب بطولة "سوبر جلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد محمد زكريا سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم تحرك القنوات الرياضية المصرية للحصول على حقوق بث بطولة "سوبر جلوب" لكرة اليد.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في مدينة الدمام السعودية، التي تنطلق غدا الثلاثاء وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.

وتضم بعثة الأهلي الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد وأعضاء الأجهزة الفني والطبي والإداري واللاعبين.

وقال سراج الدين عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "بعد التواصل مع اللجنة المنظمة والمسؤولين في وزارة الرياضة واتحاد اليد السعودي على مدار الأيام الماضية لتنسيق أمور كثيرة منها الحضور الجماهيري للنادي الأهلي، تأكد نقل مباريات السوبر جلوب على أكثر من قناة".

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي أن الناقل الرئيسي هو القناة السعودية الرياضية المفتوحة (SSC)، ومعها قناتي الشارقة الرياضية والكويت الرياضية، وقنوات أوروبية أخرى.

وتابع: "لا تزال هناك محاولات واتصالات مع مسؤولي قناة النادي الأهلي لنقل الحدث، المحزن في الأمر هو عدم وجود قنوات مصرية حتى الآن".

وأردف: "أمر طيب أن يتم نقل مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على قناة رياضية مصرية، وهو بالتأكيد أمر لم يكن الاتفاق سهلا وثمنه أغلى من السوبر جلوب تسويقيا، علما بأن السوبر جلوب عوائده التسويقية أكثر لأن نسبة مشاهدته أعلى لوجود الأهلي".

وأتم: "بخلاف الجانب التسويقي، الجانب الوطني تجاه النادي الذي يمثل مصر وأفريقيا في البطولة".

جدير بالذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الثانية ببطولة سوبر جلوب، بجانب فريقي مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي.