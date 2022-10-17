الخليج 365 يكشف موقف محمد صلاح من حضور حفل "الكرة الذهبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

لن يحضر المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، حفل توزيع جوائز "بالون دور" أو الكرة الذهبية المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وينطلق الحفل الذي تمنح فيه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، عند الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأفاد مصدر في تصريحات لمصراوي اليوم الإثنين بأن صلاح حصل على دعوة لحضور الحفل من جانب إدارة الجائزة، لكنه لن يحضر الحفل.

وأوضح المصدر أن صلاح لم يسافر إلى العاصمة الفرنسية، حيث ينتظم في تدريبات فريقه، استعدادًا لمباراة وست هام يونايتد المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ودخل صلاح ضمن القائمة الأولية المرشحة لنيل الجائزة، والتي تضم 30 اسمًا.

وكان صلاح حصل على المركز السابع في ترتيب الجائزة العام الماضي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، هو الأقرب للفوز بالجائزة هذا العام بعد قيادته الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان صلاح سجل هدفًا في مرمى مانشستر سيتي أمس الأحد ليقود فريقه لتحقيق فوز ثمين (1-0) على ملعب "أنفيلد" في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

هذا الهدف هو الأول لصلاح في المسابقة بعد صيام استمر 5 مباريات متتالية.