تعرف على نتائج الزمالك في الموسم التالي لتتويجه بالدوري مرتين متتاليتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يدخل الزمالك الموسم الجديد من الدوري المصري 2022 – 2023 بعد تتويجه بالنسختين الماضيتين، لكن التاريخ يحذر الفريق الأبيض من نتائجه في المواقف المشابهة.

ويفتتح الزمالك موسمه بمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى.

وتوج الزمالك بلقب الدوري موسمي 2020 – 2021، و2021 – 2022، فيما كان وصيفه الأهلي في المرة الأولى، وبيراميدز في المرة الثانية.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة في تاريخ الزمالك التي يحصل فيها على اللقب المحلي مرتين متتاليتين.

لكن في الثلاث مرات السابقة فشل الزمالك في الحفاظ على لقبه في الموسم التالي، بل إنه قدم نتائج سيئة، وصلت لاحتلال المركز السادس، وهو أسوأ نتيجة للفريق طوال تاريخه.

وفيما يلي نستعرض نتائج الزمالك في الموسم التالي لتتويجه بالدوري مرتين متتاليتين:

1963 - 1964 و1964 - 1965

توج الزمالك بلقب الدوري مرتين متتاليتين لأول مرة في موسمي 1963 - 1964 و1964 – 1965، لكنه فشل في الحفاظ على لقبه في موسم 1965 – 1966، واحتل المركز الثاني بعد الأولمبي، الذي توج باللقب وقتها.

1991 - 1992 و1992 - 1993

وعاد الزمالك في مطلع التسعينات لحصد اللقب مرتين متتاليتين موسمي 1991 - 1992 و1992 – 1993، ثم فشل مجددًا في الحفاظ على لقبه موسم 1993 – 1994، وأنهى الموسم في المركز الثالث بعد الأهلي البطل والإسماعيلي.

2002-2003 و2003-2004

آخر مرة شهدت تتويج الزمالك بالدوري في مناسبتين متتاليتين موسمي 2002-2003 و2003-2004، بعدها احتل الزمالك المركز السادس في موسم 2004 – 2005 بعد الخماسي الأهلي (البطل) وإنبي وحرس الحدود والإسماعيلي وأسمنت السويس.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز السادس هو أسوأ مركز احتله الزمالك في تاريخه بالمسابقة، وذلك موسمي 2004 – 2005، وكذلك 2008 – 2009.