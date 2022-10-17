مصدر لمصراوي: الأهلي يمدد تعاقد رأفت خليل لـ 5 مواسم قادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

نجحت إدارة الأهلي في الحفاظ على موهبة المستقبل في فريق الشباب لكرة القدم رأفت خليل وتمديد تعاقده لمدة مواسم مقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة الأهلي لبت طلب الجهاز الفني بتعديل تعاقد رأفت خليل مادياً وتمديدة لمدة خمس مواسم كونه احد المواهب الصاعدة في كرة القدم المصرية .

ويجيد رأفت خليل المولود في عام 2003 بفريق الشباب بالنادي في عدة مراكز من بينها الظهير الأيسر وكل المراكز خلف رأس الحربة.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر قد أبقي علي رأفت خليل مع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وعدم نزوله للتدريبات مع فريق الشباب بالنادي لقناعته بموهبته واتجاهه للاعتماد عليه في الفترة المقبلة.