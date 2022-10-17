مصدر يكشف لمصراوي موقف بيرسي تاو من المشاركة مع الأهلي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر في الأهلي إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ينوي استبعاد الجنوب أفريقي بيرسي تاو مجددا من مباراة الإسماعيلي، على الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية مؤخرا.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي إن كولر غير متحمس لضم اللاعب لقائمة مباراة الإسماعيلي، ويري أنه من الأفضل أن يشارك في المزيد من الحصص التدريبية الجماعية حتى يكون جاهزا بشكل بدني وفني مناسب لطبيعة المطلوب منه داخل المستطيل الأخضر.

وكشف: "قام الجهاز الإداري في الأهلي باستخراج تأشيرة سفر بيرسي تاو إلى الإمارات استعدادا لمباراة السوبر المحلي".

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من دوري we المصري، أن تقام مواجهة السوبر ضد الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري.