حجازي: إدارة الاتحاد تعرف متى تتحدث معي بشأن التجديد.. وسنعدل بعض الأمور خلال التوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث أحمد حجازي، المحترف في صفوف اتحاد جدة السعودي، عن آخر تطورات ملف تجديد تعاقده مع ناديه، لافتا أن هذا الأمر في يد إدارة النادي.

وقال حجازي في تصريحات تلفزيونية بعد مواجهة الاتحاد والوحدة بالدوري السعودي:" إدارة النادي تعرف جيدا متى تتحدث معي في ملف التجديد وأركز حاليا فقط في المباريات.

وقاد حجازي فريقه اتحاد جدة للفوز على نظيره الوحدة، مساء أمس الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وانتقل حجازي للحديث عن المباراة، حيث أكد أنها كانت صعبة في ظل النقض العددي الذي تعرض له فريقه بعد طرد زميله عبدالرحمن العبود.

وأشار إلى أن مدرب الفريق نونو سانتو تحدث مع اللاعبين بين شوطي اللقاء، وطالبهم بتحقيق الفوز وأكد أن اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

وأوضح مدافع اتحاد جدة، أن الفريق سيحاول تعديل بعض الأمور خلال فترة التوقف المقبلة بسبب استعداد المنتخب السعودي لكأس العالم 2022 بقطر، لافتا أن الفريق سيكون مميز في النصف الثاني من الدوري بعد عودة المصابين واكتمال الصفوف.

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