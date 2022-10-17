النتيجة الأسوأ.. ماذا يفعل الأهلي بعدما ينهي الدوري خارج المركزين الأول والثاني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - لؤي محمد

يستعد الأهلي لخوض الموسم الجديد من الدوري المصري 2022 - 2023، لكن سيكون عليه الحذر فنتائجه تاريخيًا بعد المواسم التي ينهيها بعيدًا عن المركزين الأول والثاني لا تبشر بالخير.

ويبدأ الأهلي موسمه بملاقاة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.

ويسعى الأهلي للتعويض بعدما أنهى الموسم الماضي من المسابقة في المركز الثالث، وهي المرة الأولى منذ موسم 1991 - 1992 التي يبتعد فيها الفريق الأحمر عن المركزين الأول والثاني.

واحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 70 نقطة، متخلفًا عن الزمالك، البطل، بفارق 7 نقاط، وبيراميدز، صاحب المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة.

ويقول التاريخ إن الأهلي عندما ينهي الموسم في مركز بعيدًا عن الأول أو الثاني، فإنه غالبًا يقدم نتائج سيئة في الموسم التالي، وصلت إلى المركز السادس، وهو المركز الأسوأ في تاريخ القلعة الحمراء.

وخرج الأهلي من مركزي البطل والوصيف 8 مرات من قبل، وفي المواسم التالية لتلك المرات فشل في التعويض باللقب في 7 مناسبات، ونجح في مرة وحيدة.

ونستعرض فيما يلي نتائج الأهلي في المواسم التالية لخروجه من مركزي البطل ووصيفه:

موسم 1959 - 1960

أنهى الأهلي الموسم خارج المركزين الأول والثاني لأول مرة في تاريخه موسم 1959 - 1960 حين احتل المركز الثالث خلف الزمالك البطل والترسانة وصيفه.

وفي الموسم التالي توج الأهلي بلقب المسابقة 1960 - 1961.

موسم 1962 - 1963

واحتل الأهلي المركز الثالث موسم 1962 - 1963، بعد الترسانة البطل ووصيفه الزمالك.

وفي الموسم التالي 1963 - 1964 أنهى المجموعة الأولى من الدوري في المركز الخامس، حيث تم تقسيم الفرق وقتها إلى مجموعتين، في كل مجموعة 12 فريقًا، وهي إحدى أسوأ نتائج الفريق عبر تاريخه.

موسم 1963 - 1964

احتل الأهلي المركز الخامس في المجموعة الأولى من الدوري موسم 1963 - 1964.

وفي الموسم التالي 1964 - 1965، أنهى الموسم في المركز الرابع.

موسم 1964 - 1965

أنهى الأهلي موسم 1964 - 1965 في المركز الرابع، بعد الثلاثي الزمالك (البطل) والإسماعيلي والترسانة على الترتيب.

وفي الموسم التالي احتل المركز السادس في المسابقة، وهو أسوأ مركز للفريق الأحمر عبر تاريخه.

موسم 1965 - 1966

احتل الأهلي المركز السادس موسم 1965 - 1966، بعد الخماسي الأولمبي (البطل) والزمالك والإسماعيلي والترسانة والمحلة.

لكن في الموسم التالي 1966 - 1967 احتل المركز الثاني بعد الإسماعيلي الذي توج باللقب وقتها.

موسم 1972 - 1973

أنهى الأهلي موسم 1972 - 1973 الموسم في المركز الرابع بعد الثلاثي المحلة (البطل) والزمالك والإسماعيلي.

وفي الموسم التالي 1974 - 1975 (بعد إلغاء 1973 - 1974) توج الأهلي بلقب المسابقة.

موسم 1982 - 1983

في الثمانينات عاد الأهلي لإنهاء المسابقة بعيدًا عن المركزين الأول والثاني، حين احتل المركز الثالث موسم 1982 - 1983 بعد المقاولون (البطل) والزمالك.

وفي الموسم التالي 1983 - 1984 احتل الأهلي وصافة المسابقة بعد البطل الزمالك.

موسم 1991 - 1992

آخر مرة شهدت خروج الأهلي من المركزين الأول والثاني للدوري ترجع إلى موسم 1991 - 1992 حين أنهى رابعًا بعد الثلاثي الزمالك (البطل) والإسماعيلي وغزل المحلة.

وفي الموسم التالي 1992 - 1993، احتل الأهلي المركز الثاني بعد الزمالك.