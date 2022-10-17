تمنح لأفضل لاعب في العالم .. تفاصيل حفل الكرة الذهبية 2022

الشارقة - اميمة ياسر - تنظم مجلة «فرانس فوتبول» على مسرح «دو شالتيه» في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، حفل الكرة الذهبية «بالون دور» لعام 2022.

أبرز المرشحين

يتنافس على الجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، 30 لاعبًا، وأعلن عن أسماء المرشحين بالفعل في أغسطس الماضي.

يعد أبرز المرشحين للجائزة هذا العام، الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، وساديو ماني جناح بايرن ميونخ، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، الفائز بنسخة العام الماضي والحائز على 7 كرات ذهبية يغيب عن قائمة المرشحين هذا العام.

كريم بنزيما

ويبدو المهاجم الدولي كريم بنزيما مرشحًا فوق العادة لحصد الكرة الذهبية خلال حفل في باريس الإثنين، ليصبح أول فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.

هناك 30 مرشحًا يتنافسون على أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم ولكن بنزيما يغرّد خارج السرب بعد عروضه الرائعة الموسم الماضي التي ساهمت في تتويج ريال مدريد بطلا لأوروبا وإسبانيا.

محمد صلاح

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، في قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة البالون دور لعام 2022.

وكان محمد صلاح قد حصل على المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، والمركز الخامس في عام 2019، قبل حجب الجائزة عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، ثم حصل على المركز السابع في العام الماضي.

جوائز البالون دور

ويشهد الحفل، تقديم مجموعة من الجوائز، على رأسها الكرة الذهبية التي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم، بالإضافة إلى "كوبا" لأفضل لاعب صاعد و"ياشين" لأفضل حارس مرمى.

كما يشهد الحفل أيضًا منح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة للسيدات، وحازت على الجائزة في العام الماضي أليكسيا بوتياس من برشلونة.

كما كشفت مجلة «فرانس فوتبول»، عن استحداث جائزة جديدة تحمل اسم الأسطورة البرازيلي الراحل "سقراط"، وستكون مخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في مشاريع مجتمعية وخيرية، ليرتفع العدد إلى 7 جوائز في حفل 2022، وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى، وجيرد مولر لأفضل هداف، وجائزة أفضل نادي.

موعد حفل الكرة الذهبية

في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، سيبدأ الإعلان عن ترتيب اللاعبين الثلاثين لحين الوصول للثلاثي المرشح للجائزة.

وفي تمام الثامنة إلا عشر دقائق يبدأ توافد الضيوف والمرشحين للجائزة.

ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية

يُذاع الحفل عن طريق البث المباشر لمجلة «فرانس فوتبول»، ويمكن متابعته كذلك عبر الحساب الرسمي للمجلة الشهيرة بموقعي تويتر وفيسبوك.

كذلك سيُذاع الحفل عبر قناة «بي إن سبورتس» الإخبارية المفتوحة، إلى جانب قناة «أون تايم سبورتس».