شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى عن حملة المتحدة ضد المخدرات: مهمة جدًا ويجب مساندتها من المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك السابق، أهمية الحملة التوعوية التي أطلقتها الشرمة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتوعية الشباب ضد المخدرات.

وقال الشيشيني في تصريحات لـ"الخليج 365": المخدرات تهدد مستقبل أي دولة، الشباب يسقط في هذا الفخ في سن صغير، ولذلك يجب أن يكون هناك توعية من خلال النجوم والرموز، مثلما فعل محمد صلاح، والدولة تقوم بدور جيد في هذا الأمر بالتوسع في انشاء مراكز الشباب وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

أضاف: في السنغال مثلاً يسمحون للجميع بالجرى في تمام الخامسة، نحتاج لتطبيق هذا الأمر، نحتاج لممارسة الرياضة بشكل موسع وحملات توعية في كل بيت، الرياضة والفن عليها دور كبير.

وختتم: أتمنى أن تصل هذه الرسائل لكل بيت عن طريق الإعلام، وهذا يمثل أهمية الحملة التي تقوم بها المتحدة.

تطلق المتحدة للخدمات الإعلامية حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته، وترتكز الحملة عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة على توعية المصريين في البيوت بشكل علمى بكيفية اكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، وسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث إن مواجهة الأدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف لتدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب .

والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.