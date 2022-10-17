شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الإسماعيلى يجتمع مع محمد فوزى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص السعودي أسامة الحمدان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جلسة خاصة مع محمد فوزي حارس مرمى الفريق على هامش المران الذى أقيم ضمن الاستعدادات الأخيرة لمسابقة الدوري العام.

يأتي ذلك فى إطار جلساته مع حراس المرمي فى الآونة الأخيرة من أجل تحفيزهم علي ضرورة إسعاد الجماهير مع بداية الموسم الجديد وتقديم عروض قوية سعيًا وراء عودة الدراويش إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية.

ويستهل الإسماعيلي مشواره فى البطولة المحلية بمواجهة الأهلي للمرة الثانية على التوالي والسادسة طوال تاريخهما فى المواسم المكتملة.

جدير بالذكر أن الدراويش يضم فى حراسة المرمي كلاً من محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو بالإضافة إلى الصاعد عبد الله جمال.