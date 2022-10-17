شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتلقى عرضًا من أوزباكستان لخوض وديتين فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، عرضًا من نظيره الأوزباكستاني لخوض مباراتين وديتين في نوفمبر المقبل، في ضوء تحضيرات أوزباكستان لخوض بطولة أسيا للشباب وتحضيرات منتخب الشباب المصري لنهائيات بطولة أمم أفريقيا المقرر لها فبراير القادم.

ويستعد منتخب مصر للشباب للدخول في معسكر مغلق خلال شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على الدخول فى معسكر مغلق خلال شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر لخوض بعض المباريات الودية في المعسكر المقبل، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، التى تستضيفها مصر فى شهر فبراير المقبل.