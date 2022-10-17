شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد بغدودة يخسر بدور الـ16 فى بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر أحمد فؤاد بغدودة لاعب منتخب المصارعة أمام منافسه الإيرانى فى مباريات دور الـ 16 ببطولة العالم التى تقام بإسبانيا وتستمر حتى 22 من الشهر الجارى .

وكان بغدودة فاز فى أولى المباريات بدور الـ32 على منافسه الأمريكى بنتيجة 6/0 فى دور الـ 32 من البطولة .

ومن المقرر أن ينتظر بغدودة نتيجة مباراة الإيرانى فى قبل النهائى، وحالة فوزه يلعب بغدودة مباراة الترصية للمنافسة على البرونزية.

ويرافق المنتخب المصرى فى منافسات بطولة العالم، كمال عبده مدرب المصارعة الرومانية، وعلى أبو طالب مدرب المصارعة الحرة، ووصال قرطام مدرب المصارعة النسائية.

قائمة المنتخب فى البطولة تضم كلاً من أحمد فؤاد بغدودة، سامى السيد سمرة، يوسف محمد عيسى، ندى مدنى عاشور، وعبد الرحمن عمر، والذى يشارك بدلاً من عماد أشرف الذى تم استبداله لعدم ضبط ميزانه.