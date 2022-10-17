شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم: حملة المتحدة تكشف دور مؤسسات الدولة فى توعية الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو مسلم نجم الأهلى والمنتخب السابق إن الحملة التي تطلقها الشركة المتحدة للتوعية بمخاطر المخدرات، تكشف دور المؤسسات الدولة في توعية الأجيال بأي خطر حولهم.

وأضاف أبو مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه لابد أن يكون هناك دور إيجابى للتقدم وبناء شباب قوى وهو ما يعكسه حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

وتطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.