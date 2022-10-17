شكرا لقرائتكم خبر عن السقا عن مبادرة المتحدة ضد المخدرات: يستحقون التحية ويجب أن تشترك فيها كل مؤسسات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، على الحملة التوعوية التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمحاربة انتشار المخدرات، وقال السقا في تصريحات لـ"الخليج 365": الشركة المتحدة تستحق كل الشكر والدعم على دورها الكبير في الحملات التوعوية التي تقوم بها، وقضية المخدرات تعتبر قضية أمن قومي، لأنها تستهدف مستقبل الوطن.

أضاف السقا: يجب على كل مؤسسات المجتمع أن تساند المتحدة في تلك الحملة وكل الرموز المؤثرين من الرياضة والفن خاصة، وأنا تحت أمرهم في أي وقت للمساعدة، خاصة وأن أزمة المخدرات أثرت على لاعبين كثر حتى الأن نحاول مساعدتهم، وشاركت بنفسي في عدة حملات.

واصل: القن يقع عليه مسئولية كبيرة أيضًا، خاصة وأنه يصدر للمجتمع صورة مهمة عن الأبطال، وأتمنى أن يقتدوا بتجربة المتحدة في صناعة الأفلام والمسلسلات عن الأجيال الحقيقيين.

واختتم السقا: هناك دوران في غاية الأهمية، الدور الأول تقوم به في ملاحقة تجار المخدرات، والدور الثاني يعتمد على المجتمع في التعامل مع المدمنين على أنهم مرضى وليسوا مذنبين.

وتطلق المتحدة للخدمات الإعلامية حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته، وترتكز الحملة عبر وسائل المتحدة الاعلامية المتنوعة على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي بكيفية اكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الاجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الاسر، حيث إن مواجهة الأدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف لتدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية وستقوم المتحدة للخدمات الاعلامية بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والاخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.