شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشيد بـ هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بحضور عدد من قيادات الهيئة ولجنة إدارة وتشغيل الاستاد، وذلك بمقر استاد الهيئة الجديد بالإسماعيلية.

ضم وفد اتحاد الكرة كلا من خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، واللواء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وإيهاب الكومي ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

تعد الزيارة هى الأولى لمجلس إدارة الاتحاد، وتهدف إلى التعرف عن قرب على الإمكانيات التي يتمتع بها استاد هيئة قناة السويس الجديد.

وفي بداية الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بمجلس إدارة اتحاد الكرة في استاد هيئة قناة السويس الإضافة الأحدث لمنشآت القرية الأولمبية والتي تعكس حرص الهيئة الدائم على دعم جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية ومواصلة دورها المجتمعي بمنطقة القناة.

وأكد رئيس الهيئة على جاهزية استاد هيئة قناة السويس لاستقبال البطولات والفعاليات المحلية والدولية، في ظل ما يتمتع به الاستاد من مقومات تجعله الوجهة الملائمة لإقامة معسكرات التدريب للمنتخب، واستضافة فرق الناشئين نظرا لموقعه المتميز في قلب مدينة الإسماعيلية.

واستمع مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى شرح تفصيلي عن إمكانيات القرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس والمخطط العام للاستاد الذي راعى المواصفات والاشتراطات الدولية للاتحادين الدولي و الإفريقي لكرة القدم بجانب الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث يقع على مساحة 80 ألف متر تقريباً ويتسع لـ 21 ألف متفرج تقريباً.

ثم تفقد مجلس إدارة الاتحاد الملعب والمقصورة الرئيسية وغرف اللاعبين ومدرجات الجمهور وقاعات المؤتمرات وكبائن المعلقين وأكاديمية الناشئين والمنطقة الإدارية وغيرها.

ومن جانبه، أعرب جمال علام رئيس الاتحاد عن فخره بأحدث الصروح الرياضية المصرية، مشيدا بالمستوى العالمي الذي يتمتع به الاستاد سواء من ناحية التصميم أو التجهيزات الفنية مما يجعله مؤهلا لاستضافة المباريات الكبرى، مشيرا إلى أنه من المقرر انتداب لجنة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاعتماد الاستاد أفريقيا قبل نهاية الشهر الجاري.