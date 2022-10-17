الامارات | موعد حفل الكرة الذهبية بتوقيت الإمارات.. وصحف مدريد تكشف عن الفائزين!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بمهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما قبل ساعات من الحفل الخاص بإعلان الفائزين بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2022، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حيث يتنافس على الجوائز 30 لاعباً من بينهم المصري محمد صلاح.

وقالت الصحيفة إن بنزيما هو من سيحصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، فيما سيحصل البلجيكي تيبو كورتوا على جائزة أفضل حارس مرمى، وسيتوج لاعب وسط برشلونة جافي بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل الكرة الذهبية في باريس، اليوم الاثنين، عند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

يذكر أن بنزيما (34 عاماً) لعب 46 مباراة الموسم الماضي وأحرز 44 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة، وفاز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، ويعتبر هداف جميع البطولات الثلاث.