شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يشيد بمبادرة المتحدة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات ومواصلة للأفكار الجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بحملة التوعية بمخاطر تعاطى المخدرات والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال طارق يحيي تصريحات لـ"الخليج 365": "فكرة التوعية بمخاطر تعاطى المخدرات فكرة رائعة ومواصلة للأفكار الجيدة التي تطرحها الشركة المتحدة، وتساهم في إنقاذ الشباب من مخاطر هذه الظاهرة.

وأكمل: "الكرة المصرية فقدت مواهب متميزة بسبب المخدرات لذا يجب أن ندعم هذه الحملة بقوة".

وتطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.

وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.