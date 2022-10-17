شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: مبادرة المتحدة تحمى شبابنا من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بلال نجم الأهلى والمنتخب السابق، أن تعاطى المخدرات يحتاج وقفة كبيرة وكان يجب أن نضع أيدينا على المتسبب في الوصول إلى ذلك، ومن المتسبب في وصول الشباب إلى هذه السموم، لذلك تساهم هذه الحملة في اكتشاف المرضى والمتسببين في مرضهم.

وقال بلال في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن حملة المتحدة سوف تساعد المرضى على معرفة المساهمين في انتشار المخدرات، والوصول إلى أسباب وقوعه في هذا الأمر.

وأضاف بلال، أن حملة المتحدة لها هدفين الأول اكتشاف المريض الذى قد يكون وقع ضحية أشخاص سيئين في حياتهم أو صداقات سيئة، أو أفراد تسببوا في ضياعهم، بالإضافة إلى اكتشاف المصدر المتسبب في ذلك، ويطلق عليهم تجار البشر، لذلك الحملة ستكون مفيدة على كل المستويات.

واختتم نجم الأهلى، أن الحملة التي تطلقها المتحدة سوف تؤدى إلى احتفاء وقلة عدد المتعاطين للمخدرات لخوفهم من اكتشافهم وتعرف المجتمع عليهم، لذلك حملة التعرف بمخاطر المخدرات ستمنع المخدرات وتؤتى بثمارها بالحافظ على شبابنا خاصة والمجتمع عامة.

وتطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.