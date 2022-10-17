شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: لابد من التكاتف لإنجاح مبادرة المتحدة لتوعية بمخاطر المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أمير عبد الحميد، نجم الأهلى الأسبق، من الشعب المصرى ضرورة التكاتف لإنجاح مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر المخدرات.



وقال أمير عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "لابد أن يتكاتف الشعب المصرى بكل فئاته لإنجاح مبادرة الشركة المتحدة للتوعية بمخاطر المخدرات لأن مثل هذه الأفكار البناءة تنقذ المجتمع من مغبة السقوط في دوامات صعبة".



وأكمل نجم الاهلى الأسبق: "المخدرات عدو واضح وصريح للرياضة المصرية ولابد من العمل للقضاء عليها بكل السبل وتوعية الشباب بمخاطرها وأضرارها".



وتطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.



وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.



وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.