شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يظهر فى مباريات الأهلى بشكل تدريجى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على الدفع بالجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع ألعاب الفريق بشكل تدريجى في مباريات الدوري بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك بيرسي تاو، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل بعد انتهاء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية.

وانتظم "تاو" في المران الجماعي مع باقي اللاعبين وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية.

وفاز الأهلي على الاتحاد المنستيري التونسي في إياب الدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي و السلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي والمحدد لها الأربعاء المقبل في انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.