شكرا لقرائتكم خبر عن قلبها توقف 22 دقيقة.. كواليس عودة لاعبة الثلاثى للحياة مرة أخرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الجوهرى مدرب جومانا ياسر، لاعبة منتخب الثلاثى "ترايثلون" كواليس توقف قلبها وعودتها للحياة مرة أخرى خلال الأيام الماضية، حيث قال الجوهرى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اللاعبة ترقد حاليًا فى أحد المستشفيات بالإسكندرية، داخل غرفة عنايات القلب، بعد الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرًا، وهى توقف عضلة القلب ووظائف الكلى، بالإضافة إلى انخفاض درجة الوعى إلى أقل من الطبيعى.

ويروى الجوهرى التفاصيل قائلاً: "كانت جومانا تتدرب في حمام سباحة، وخلال الربع الأول من التدريب وقبل دخلوها في عمق الماء حدث لها تشنجات، فأخرجها بسرعة من الماء، وبدأت تهز يدها وقدمها بقوة كما أغلقت أسنانها، فشك المدرب في أنها بلعت لسانها، لكن تأكد من عدم حدوث ذلك، فلاحظ انخفاض الضغط، فقام بعمل إسعافات أولية لها على عصلة القلب وبدأ النبض يقل وعينها تغير لونها "قلبت" وأخرجت فقاعات من فمها، فنقلها إلى أقرب مستشفى.

وأكمل مدرب اللاعبة أن الطوارئ في المستشفى تم تشخيص الحالة مبدئيًا أنها متوفاة بسبب توقف عضلة القلب ولا يوجد نبض، ولا ضغط ، وتم محاولة عمل إنعاش لها وصدمات كهربائية.

وبعد 22 دقيقة لقطت اللاعبة النبض الخفيف وتم دخولها عناية حيث كانت درجة الوعى وقتها 3 من 15، حيث إن المفترض أن الدرجة من 3 إلى 8 خلل في المخ إضافة إلى توقف وظائف الكلى، وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

وأضاف الجوهرى أن اللاعبة بدأت في الوعى بما يدور حولها خلال الساعات الماضية، وترقد داخل غرفة عناية القلب في المستشفى لحين عودتها لحياتها الطبيعية



اللاعبة فى المستشفى



جومانا ياسر