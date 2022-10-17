شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ينتزع صدارة التصنيف العالمي للإسكواش ونور الشربيني تعود للوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الجاري، حيث استعاد البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة، صدارة التصنيف العالمي بعد حصده لوصافة بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، فيما حافظت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارتها لتصنيف السيدات بعد تتويجها ببطولة أمريكا في النسخة الأخيرة.

تصنيف الرجال:

تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الثاني خلف البطل المصري علي فرج، حيث كان بول كول قد ودع منافسات بطولة أمريكا من الدور ربع النهائي، فيما تقدم البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الخامس بعدما توج بذات البطولة.

وفي المركز الرابع جاء الانجليزي محمد الشوربجي، وتراجع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الخامس.

واستقر طارق مؤمن في المركز السادس، ومروان الشوربجي في المركز السابع، وزاهد سالم في المركز الثامن، وتقدم فارس الدسوقي ليحتل المركز العاشر.

تصنيف السيدات:

حافظت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارتها للتصنيف العالمي للسيدات، فيما استعادت نور الشربيني لاعبة سبورتنج المركز الثاني بعدما حصدت وصافة بطولة أمريكا، وتراجعت هانيا الحمامي لاعبة دجلة إلى المركز الثالث، واحتفظت نور الطيب بتواجدها في المركز السادس وتليها روان العربي في المركز السابع، وتقدمت سلمى هاني إلى المركز العاشر.