مدرب الاتحاد: الزمالك مرشح للتتويج بالدوري.. وقد تحدث مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى البرتغالي الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب الاتحاد السكندري، أن الزمالك مرشح للتتويج بلقب الدوري المصري في موسمه الجديد بقيادة مواطنه جيسفالدو فيريرا.

وينطلق الموسم الكروي الجديد في مصري 2022-2023 غدًا الثلاثاء.

ويلعب الاتحاد مباراته في الجولة الأولى غدًا خارج أرضه ضد أسوان.

ولدى سؤاله عن فيريرا، قال مانولوفيتش، في تصريحات لقناة "المحور"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين "هو مدرب كبير فاز بالدوري البرتغالي مع بورتو، لديه خبرة كبيرة، ونتائجه في الموسم الماضي تكشف ذلك، لكنه قد يواجه مشكلة هذا الموسم بسبب عدم إراحة اللاعبين بين الموسمين".

وأضاف المدرب البرتغالي "الزمالك مرشح للفوز بلقب الدوري المصري هذا الموسم بقيادة فيريرا، إنه مدرب صاحب خبرة كبيرة".

وأوضح "أعتقد أن بيراميدز وفيوتشر لديهما فرصة للفوز بلقب الدوري، المسابقة ستكون قوية، وأعتقد أنه ستكون هناك مفاجأة هذا الموسم".

وعن المدرب البرتغالي الآخر ريكاردو سواريش، الذي قاد الأهلي في الموسم الماضي، علق مانولوفيتش "لم يكن محظوظًا بتولي تدريب الأهلي في تلك الفترة الحاسمة والصعبة، ولم تكن لديه الخبرة الكافية، لأنه لم يعمل من قبل في أفريقيا".