هل "لقاح كورونا" ضروري لحضور مباريات الدوري المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلنت شركة "تذكرتي"، المسؤولة عن تنظيم عملية شراء تذاكر حضور مباريات الدوري المصري الممتاز وعدد من المسابقات، إلغاء شرط تقديم ما يفيد بالحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لحضور المباريات.

وكان من ضمن شروط استخراج بطاقة مشجع عبر "تذكرتي" لحضور المباريات في الموسم الماضي أن يقدم المشجع ما يفيد تلقيه لقاح كورونا.

لكن الشركة ذكرت في بيان رسمي اليوم الإثنين أنه لا داعٍ في الموسم الجديد لإرفاق بيانات لقاح كورونا.

وأوضحت الشركة أنه يمكن لجميع الأعمار حجز تذاكر المباريات.

وأضافت في بيانها "يمكن للمشجع اختيار فريقه المفضل مرة واحدة فقط لهذا الموسم، ولا يمكن تغييره بعد ذلك".

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري 2022-2023 غدًا الثلاثاء.