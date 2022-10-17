الهلال السوداني مهدد بلعب مباراة بدون جمهور في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - بات الهلال السوداني مهددا بعقوبة خوض مباراة على ملعبه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بدون جماهير.

وشهدت مباراة الأمس بين الهلال ويانج افريكانز التنزاني في إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا أعمال شغب من جماهير الفريق السوداني، تتمثل في إشعال شماريخ وقنابل دخان بمدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء.

وكان الهلال تأهل إلى دور المجموعات بعد تخطيه بطل تنزانيا بمجموع المباراتين (1-2).

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد كشف عن قرارات لجنة الانضباط بشأن العقوبات التأديبية التي تم اتخاذها يوم الخميس الماضي بشأن ما حدث في مباراة الهلال وسان جورج الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري الأبطال والتي أقيمت علي ملعب الفريق السوداني يوم 18 سبتمبر الماضي.

المباراة شهدت أعمال عنف في الدقيقة 65، حيث ألقى جمهور الهلال السوداني الألعاب النارية خلف حارس مرمى سان جورج ، وفي الدقيقة 83 عندما تم تسجيل الهدف، ألقى جمهور الهلال الألعاب النارية داخل الملعب مباشرة.

وعقب نهاية المباراة، نزل مشجعو الهلال إلى أرض الملعب قبل مغادرة الفريقين والحكام أرضية الملعب.

لجنة الانضباط برئاسة الجنوب أفريقي ريمون هاك قررت معاقبة الهلال السوداني باللعب مباراة واحدة بدون جماهير مع تعليق تنفيذ العقوبة، بشرط ألا تتكرر المخالفة خلال مدة 12 شهرا المقبل، وفي حال وقوع أي من الحوادث خلال هذه المدة ستفرض العقوبة تلقائيا مع أحقية لجنة الانضباط في فرض عقوبات تأديبية أخرى.

كما قررت اللجنة تغريم نادي الهلال السوداني مبلغ 20 ألف دولار أمريكي وذلك بسبب إستخدام الجماهير القنابل المضيئة والشماريخ وانعدام الأمن وغزو الملعب من قبل جمهور الهلال خلال وقت المباراة وعقب نهايتها، وألزمت لجنة الإنضباط إدارة الهلال بسداد الغرامة المالية في غضون 60 يومًا من تاريخ هذا القرار.

وينتظر بطل السودان ترتيب مجموعته في القرعة التي سينظمها كاف منتصف شهر نوفمبر القادم، حيث يقبع الهلال في التصنيف الثالث مع أندية سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وشبيبة القبائل الجزائري أيضا.