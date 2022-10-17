ما موقف المصري لو أصرت الرابطة على موقفها بشأن "برج العرب"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تراجع مجلس إدارة النادي المصري عن تهديداته بالاستقالة حال أصرت رابطة الأندية المحترفة على موقفها بشأن ملعب مباريات الفريق في الموسم الجديد، بعدما أعلن ياسر يحيى، عضو المجلس، أن النادي يدعم استقرار الكرة المصرية.

وطلب المصري خوض مبارياته في الموسم الجديد على ملعب هيئة قناة السويس، أو ستاد السويس الجديد.

لكن رابطة الأندية وضعت ملعب "برج العرب" بالإسكندرية كملعب للمصري في مباريات الموسم، بسبب رفض الجهات الأمنية لعب الفريق الأخضر في السويس.

وأعلنت الرابطة أن مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء ستقام على "برج العرب".

وكان رجب عبدالقادر، نائب رئيس المصري، صرح بأن المجلس سيتقدم بالكامل باستقالته حال أصرت الرابطة على موقفها.

لكن ياسر يحيى، عضو المجلس قال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، "لم يصلنا أي رد حتى الآن بخصوص ملعب مباراة سيراميكا كيلوباترا، وفي حال الإصرار على "برج العرب"، سيخوض الفريق المباراة، لن ننسحب أو يستقيل المجلس، نحن ندعم الاستقرار الرياضي في مصر".

وأضاف "كامل أبو علي رجل دولة ويسعى إلى أن تسير الأمور في الدوري بشكل جيد، لكن نتمنى نظرة للمصري وجماهيره، نحن محبطون، كل ما نحتاجه هو المرونة في التعامل".

وواصل "نحاول حتى الساعات الأخيرة الحصول على موافقات باللعب على ستاد هيئة قناة السويس، وفي حال لم نحصل عليها سنقبل بالأمر الواقع ونخوض المباريات على برج العرب".