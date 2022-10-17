هل ينتهي صداع التأجيلات في الموسم الجديد من الدوري المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد من دوري We المصري (2022-2023)، الذي يأتي بعد 7 أسابيع تقريبا من نهاية النسخة الماضية.

وبحسب الجدول المُعلن للموسم الجديد من الدوري المصري، فمن المقرر أن ينطلق الموسم يوم 18 أكتوبر الحالي، غير أن موعد انتهاء الموسم لم يتم تحديده حتى الآن.

وعلى مدار عدة نسخ ماضية، عانت مسابقة الدوري المصري من فوضى التأجيلات وتلاحم المواسم لأسباب مختلفة، أبرزها تعارض المواعيد مع المسابقات الأفريقية، فضلا عن ارتباطات منتخب مصر.

وينتج عن مشكلة التأجيلات وعدم انتظام المسابقة عدة أزمات أخرى، من بينها مواقف تتعلق بعقود اللاعبين وإبرام صفقات جديدة، وذلك لاختلاف مواعيد القيد عن باقي الدوريات، بجانب تحديد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

هل ينتهي صداع التأجيلات في الدوري المصري؟

بحسب ما أكده أعضاء رابطة الأندية، فإن إنهاء فوضى التأجيلات يأتي على رأس أهدافهم للموسم الجديد، في ظل وجود مساعي لأن ينتهي الموسم في شهر يونيو 2023، في موعد قريب من انتهاء المسابقات المحلية في أغلب دول العالم.

وقال شريف صالح، عضو الرابطة، إن الموسم الجديد من الدوري سيستمر حتى نهاية يونيو المقبل، مضيفا: "نحاول إنهاء الدوري بالتزامن مع الدوريات العالمية للتخلص من مشكلة عدم انتظام المسابقة بسبب تراكمات استمرت سنوات".

فيما أكد أحمد دياب، رئيس الرابطة، وضع نظام واضح ومحدد لتأجيل مباريات الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية في الموسم الجديد، يقوم على تحديد عدد الأيام الفاصلة بين المباريات المحلية والقارية.

وشدد دياب على استمرار مسابقة الدوري بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2022، التي تقام في قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، بمشاركة متوقعة لعدد محدود من لاعبي أندية الدوري المصري.

وأشار دياب لإحداث تغيير في نظام بطولة كأس الرابطة هذا الموسم، لتصبح كل الأدوار بنظام خروج المغلوب وإلغاء دور المجموعات، ما يترتب عليه تقليص عدد المباريات.

وأضاف: "ستُقام 3 أو 4 جولات خلال فترة كأس العالم، نريد إنهاء الموسم في 30 يونيو من أجل إراحة اللاعبين وتحديد الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية".

موقف صارم

الرابطة اتخذت موقفا صارما تجاه مطالبة النادي المصري بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى، في ظل اعتراض النادي البورسعيدي على إقامة المباراة في برج العرب.

وقال مصدر داخل رابطة الأندية في تصريحات لمصراوي إنه لن يتم السماح بتأجيل المباريات لأي سبب، وأن لقاء المصري ضمن الجولة الأولى سيقام في موعده.

وأضاف: "إذا حصل المصري على موافقة أمنية قبل أول مباراة بـ48 ساعة فإننا نرحب بنقل اللقاء إلى الملعب المحدد في خطاب الجهات الأمنية، لا يوجد تأجيل في أي حال من الأحوال".