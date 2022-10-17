فتح الله يوضح حقيقة العرض التركي لرمضان صبحي ورغبة الزمالك في ضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى محمود فتح الله، المدرب العام لبيراميدز، أن مستوى رمضان صبحي، نجم الفريق، لم يتراجع مقارنة بأدائه مع ناديه السابق الأهلي، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يرغب الزمالك في ضم النجم الدولي.

ورفض رمضان صبحي الانتقال إلى الأهلي في عام 2020، وفضل بيراميدز.

ولعب رمضان صبحي مع بيراميدز موسمين، لكنه لم يحقق أي لقب مع الفريق حتى الآن، رغم بلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، واحتلاله وصافة الدوري.

وقال محمود فتح الله، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، "مستوى رمضان صبحي لم يتراجع مع بيراميدز مقارنة مع الأهلي".

وأوضح "كل ما في الأمر أن اللاعب يعاني من ضغوط غير طبيعية وهو مازال صغير السن، كان يلعب لنادٍ جماهيري ثم انتقل لنادٍ ليس له جماهير".

وأضاف "أنباء عودة رمضان صبحي إلى الأهلي لا أساس لها من الصحة، اللاعب لم يرغب في الرحيل حتى ترفض أندية عودته".

وبسؤاله عن حقيقة رغبة الزمالك في ضم رمضان صبحي، رد قائلًا "من الطبيعي أن يرغب الزمالك في ضمه، فهو نادٍ كبير ويبحث دائمًا عن لاعبين كبار، هذا حقه، سمعت تصريحات من مسؤولي النادي حول الأمر، لكن اللاعب يلعب لنادٍ آخر ومن حقه الاستمرار مع ناديه".

وعن تلقي اللاعب الدولي عروضًا من تركيا، أوضح "أعتقد أن رمضان صبحي تلقى عرضًا من تركيا هذا الصيف، لكني لست متأكدًا، في النهاية هو مستمر معنا".

ويستعد بيراميدز لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري المصري.