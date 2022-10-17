الموعد والقناة الناقلة والمرشح الأقرب.. كل ما تريد معرفته عن حفل "بالون دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تشهد العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الإثنين حفل "بالون دور" أو الكرة الذهبية لعام 2022، والتي تُمنح لأفضل لاعب في العالم، فيما يقترب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بقوة من حصد الجائزة.

ومن المقرر أن تعطي مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة الجائزة لأفضل لاعب بناءً على الموسم الماضي، على مسرح "شاتليه"، علمًا بأنها المرة رقم 66 التي تقدم فيها المجلة هذه الجائزة.

بنزيما المرشح الأقرب

وحسب معظم التقارير الصحفية الموثوقة فإن بنزيما سيفوز بالجائزة لأول مرة في مسيرته.

ولا يجد بنزيما منافسة قوية من لاعبين آخرين، حيث يبدو فوزه بالجائزة محسومًا، كونه قدم موسمًا استثنائيًا (2021-2022) سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وقاد بنزيما ريال مدريد لتحقيق ألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، حيث كان اللاعب الأبرز في صفوف الفريق البطل.

وأحرز بنزيما 44 هدفًا، وصنع 15 هدفًا لزملائه في 46 مباراة بكل البطولات.

ومع منتخب فرنسا، توج بنزيما بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الثانية.

ماذا ينتظر بنزيما حال الفوز؟

وفي حال فاز بنزيما بالجائزة فإنه سيصبح ثاني لاعب حالي يفوز بها بخلاف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث سينضم إلى لوكا مودريتش، الذي ظفر بها عام 2018.

كذلك فإن بنزيما سيكون خامس لاعب فرنسي يحصد الجائزة، بعد الرباعي رايموند كوبا (1958)، وميشيل بلاتيني (1983 و1984 و1985)، وجيان بيير بابين (1991)، زين الدين زيدان (1998).

كما أن فوز بنزيما سيرفع رصيد الفرنسيين إلى 7 جوائز، ما يعني أن فرنسا ستعادل رقم الأرجنتين والبرتغال وهولندا وألمانيا كأكثر الدول التي فاز لاعبوها بالجائزة عبر التاريخ.

وعلى صعيد الأندية، سيفوز لاعب من ريال مدريد بالجائزة للمرة الـ12، ليبقى على بُعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي الذي يملكه الغريم برشلونة.

وسيكون بنزيما هو ثامن لاعب من ريال مدريد يفوز بالجائزة، مقابل 6 لاعبين فقط حصدوا جوائز برشلونة، يتقدمهم ميسي بـ7 ألقاب بمفرده.

المرشحون

وكانت المجلة أعلنت في أغسطس الماضي 30 اسمًا مرشحًا لنيل الجائزة، يتقدمهم بنزيما، ليس من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حامل اللقب.

واللاعبون المرشحون هم:

تيبو كورتوا (حارس ريال مدريد)

رافائيل لياو (مهاجم ميلان)

كريستوفر نكونكو (مهاجم لايبزيج)

محمد صلاح (جناح ليفربول)

جوشوا كيميتش (متوسط ميدان بايرن ميونيخ)

ترينت ألكسندر أرنولد (ظهير ليفربول)

فينيسيوس جونيور (مهاجم ريال مدريد)

برناردو سيلفا (متوسط ميدان مانشستر سيتي)

لويس دياز (مهاجم ليفربول)

روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم برشلونة)

هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير)

فيل فودين (جناح مانشستر سيتي)

ساديو ماني (مهاجم بايرن ميونيخ)

داروين نونيز (مهاجم ليفربول)

مايك ماينان (حارس ميلان)

الجزائري رياض محرز (جناح مانشستر سيتي)

كاسيميرو (متوسط ميدان ريال مدريد)

هيونج مين سون (مهاجم توتنهام هوتسبير)

فابينيو (متوسط ميدان ليفربول)

كريم بنزيما (مهاجم ريال مدريد)

سيباستيان هالير (مهاجم بوروسيا دورتموند)

لوكا مودريتش (متوسط ميدان ريال مدريد)

أنطونيو روديجر (مدافع ريال مدريد)

كريستيانو رونالدو (مهاجم مانشستر يونايتد)

كيفين دي بروين (متوسط ميدان مانشستر سيتي)

دوسان فلاهوفيتش (مهاجم يوفنتوس)

فيرجيل فان دايك (مدافع ليفربول)

جواو كانسيلو (ظهير مانشستر سيتي)

كيليان مبابي (مهاجم باريس سان جيرمان)

إيرلينج هالاند (مهاجم مانشستر سيتي)

ميسي حامل اللقب والأكثر تتويجًا

ورغم غيابه عن قائمة المرشحين الأولية، إلا أنه صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة، حيث نالها 7 مرات، كان آخرها العام الماضي 2021، بينما ألغيت الجائزة عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويتفوق ميسي على غريمه كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، الذي فاز بالجائزة 5 مرات.

ويعتبر لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، هو اللاعب الحالي الوحيد الذي تمكن من الفوز بالجائزة بخلاف ميسي ورونالدو.

موعد الحفل

وتبدأ المراسم الرسمية للحفل عند الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للحفل

تذيع عدد من القنوات والشبكات حول العالم حفل الكرة الذهبية باعتبارها أهم جائزة فردية في كرة القدم، وأعلنت قناتا "أون تايم سبورتس" و"بي إن سبورتس الإخبارية" عن نقل مراسم الحفل.

جوائز أخرى

وإلى جانب جائزة أفضل لاعب، تقدم "فرانس فوتبول" 3 جوائز أخرى، هي أفضل لاعبة في العالم، أفضل حارس مرمى (جائزة ياشين)، وأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا (جائزة كوبا).

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، سيفوز بجائزة أفضل حارس، فيما سينال جافي، موهبة برشلونة، بجائزة أفضل لاعب شاب.

وكان جيانلويجي دوناروما فاز الموسم الماضي بجائزة "ياشين"، فيما فاز بيدري بجائزة "كوبا".