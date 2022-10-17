شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعلن قائمة المنتخب فى بطولة العالم بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة العالم التي تقام بتركيا فى الفترة من 20 إلى 31 أكتوبر الجارى.

وتضم القائمة التي أعلنها الاتحاد كلا من، مريم احمد ، جنا وليد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الدين محمد ، عبد الله على ، محمد اشرف ، كريم محمد مصطفى ، ياسين أحمد عادل ، عمر أحمد إسماعيل ، جنى خميس ، جنة محمود ، اية أبراهيم ، فاطمة عبد الناصر ، رحمة محمد ، محمود محمد ، ياسين فرحات ، أحمد سامح .

ويرافق البعثة محمد عبدالرحمن و هانى قشطة ، و إبراهيم مجدى ، و سارة عاصم ، و هبة محمد ، و هانى محمود ، ايمن السيد ، و سيد سالم ، مدربين ، بالإضافة إلى سيد مصطفى ادارى البعثة ، و عد نفسى و اخصائى علاج طبيعى ، و 10 حكام