شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتوجه لبرج العرب استعدادًا لمواجهة سيراميكا في انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى مدينة الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة سيراميكا في الدوري العام، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري في نسختها رقم 64، والمقرر انطلاقها غدًا.

وكانت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، قد أعلنت ملعب مباراة المصري وسيراميكا بعد اختيار برج العرب لاستضافة اللقاء، غير أن مجلس المصري طالب بخوض مبارياته على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية أو استاد السويس الجديد، وهو الأمر الذي يتم النظر فيه خلال الساعات المقبلة.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا، فى المباراة التي تجمع الفريقين غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام.

وأصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميا، طالب خلاله اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية بخوض الفريق البورسعيدي مبارياته باستاد هيئة قناة السويس فى الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي قد أبرم اتفاقا مع إدارة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لاستضافة مباريات المصري باستاد الهيئة الجديد، كما وضعت إدارة النادي استاد السويس الجديد كملعب احتياطي.

وذكر النادى المصري في بيانه، تقبل مجلس الإدارة في حالة اللعب على ستاد الهيئة ، الالتزام بتقديم كل ما يلزم ، بما في ذلك تخفيض أعداد الجماهير والمعاونة في أي إجراءات إدارية يستلزمها الموقف، كما أكد مجلس الإدارة ، تقبله اللعب على اي ملعب داخل بورسعيد (المريخ، الرباط، بورفؤاد) دون جمهور، وهي الملاعب التي تستضيف المباريات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.