شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية اليوم بميادين مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 راميا ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم اليوم الاثنين.

وأكد عمرو إسماعيل مقدم النهائيات في بطولة العالم أن منافسات اليوم بدأت من الثامنة صباحاً بنهائيات 50 متر بندقية ثلاث أوضاع ناشئات، وتليها مسابقة بندقية 10 متر فرق مختلط، ثم يليها 25 متر مسدس ناشئين وتليها 50 متر بندقية ثلاث أوضاع فريق مختلط ناشئين وأخيراً مسابقة 10 متر مسدس فريق مختلط.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.