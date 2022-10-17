شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف موقف فراس شواط والنقاز من المشاركة وملعب لقاء الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، آخر مستجدات ملعب مواجهة الأهلي، بعد طلب القلعة الصفراء خوض المباراة فى القاهرة بدلاً من برج العرب.

وقالت نانسي القاضي، فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، للمرة الثالثة نواجه الأهلي فى افتتاح الموسم، نتمنى أن نقدم موسما مميزا يليق بالنادي الإسماعيلي، بالفعل قدمنا طلبا لخوض المباراة فى السويس أو القاهرة فى استاد الكلية الحربية، وأعتقد الأهلي ليس لديه أزمة فى ذلك، ولكن حتى الآن المباراة ستقام فى برج العرب".

وأضافت عضو الإسماعيلي، عن مستحدات الباقة الدولية لثنائى الفريق، حمدي النقاز وفراس شواط، "الإسماعيلي تعاقد مع صفقات كبيرة، فى وجود جاريدو وحسنى عبد ربه، والأخير له دور كبير جداً فى الشق الإدارى، ونسعى لإنهاء موضوع البطاقات الدولية وكل البطاقات وصلت باستثناء لاعبين فقط هما فراس شواط وحمدي النقاز، وغداً بحد أقصى سيتم حل الأزمة".