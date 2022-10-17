شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن جدول مباريات الدوري للموسم الجديد بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بعد قليل، جدول مواعيد مباريات الدوري المصرى الممتاز للموسم الجديد 2022 _ 2023.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة شروط استقدام حكام أجانب فى مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد، موسم 2022-2023.

ووضعت الرابطة بندا في لائحة الدوري الموسم الجديد، تضمن أنه فى حال طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأى مباراة يشارك فيها، ووافق اتحاد الكرة على طلبه، يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والتنقلات والإقامة، بالعملة الأجنبية قبل المباراة بأسبوعين على الأقل.

في السياق ذاته، تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن ملعب النادى المصرى، مؤكداً أن الرابطة تمثل الأندية وتعلم قيمة النادى البورسعيدى وعشق جماهيره له، لافتاً إلى أن اختيار الملعب يحتاج إلى موافقة واشتراطات أمنية، وتكون من اختصاص النادى لافتاً إلى أنه هناك تنسيق دائم مع كامل أبو على رئيس النادى المصرى البورسعيدي.

وأوضح رئيس رابطة الأندية المحترفة أنه لم يتم الموافقة أمنياً على اختيار استاد هيئة قناة السويس ملعباً للنادى المصرى، مشيراً إلى أنهم ليسوا ضد النادى المصرى بل يوجد بينهم شريف صالح ممثلاً للنادى، مشيراً إلى أن الموافقة الأمنية الوحيدة التي تمت موافاتهم بها هي استضافة برج العرب لمبارياتهم في الموسم الجديد من الدورى، موضحاً أنه لو تم إرسال موافقات أمنية لأى ملعب آخر سيتم تغيير استاد النادى المصرى.