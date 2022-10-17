شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مبارة ليتشي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي اليوم الإثنين 17_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، حيث تقام مساء الإثنين مباريات هامة للغاية في عدد من بطولات الدوري الأوروبية.

ففي الدوري الإيطالي، فتختتم مباريات الجولة العاشرة بمباراتين، الأولى تجمع بين روما وسامبدوريا، والثانية يستضيف فيها ليتشي نظيره فيورنتينا والتي تأتي في 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1.





حيث يشهد اليوم الإثنين 17- 10-2022، إقامة العديد من المباريات الهامة والمنتظرة في مختلف بطولات الدوري في أوروبا أبرزها فياريال أمام أوساسونا ومواجهتين في الدوري الإيطالي وأخرتين بالدوري التركي.



وكشفت تقارير عن ظهور الثنائي الجزائري إسماعيل بن ناصر وياسين عدلي، وذلك خلال فوز ميلان العصيب على مضيفه هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

وحقق ميلان فوزا صعبا على حساب مضيفه فيرونا بنتيجة 2-1، في مباراة جمعت الفريقين بالجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.



عدلي بدأ المباراة بشكل أساسي، وذلك حتى استبداله بمواطنه بن ناصر في الدقيقة 60، وحصل على تقييم بلغ 6.5 من 10 حسب موقع "هوسكورد" للإحصائيات.



ولم يقم عدلي بأي تسديدة على مرمى الخصم، لكن دقة تمريراته وصلت لـ79%، وقام بمراوغة واحدة صحيحة، واستخلص الكرة في 3 مناسبات.

بدوره، حصل بن ناصر على 6.2 من 10، وقد بلغت دقة تمريراته 56%، لكنه لم يقم بأي تسديدة على مرمى الخصم.

يذكر أن بن ناصر، يلعب مع ميلان هذا الموسم، وسط غموض بشأن مستقبله، حيث أن مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024، لا تزال متعثرة.

كما خطف أحد المواهب الصاعدة الأنظار إليه في موسمه الأولى مع نابولي، ليس فقط بسبب أدائه المتميز داخل الملعب، بل لاسمه الصعب أيضا.

خفيتشا كفاراتسخيليا البالغ من العمر 21 عاما، سرعان ما لفت الانتباه إليه بعدما تألق بقوة في الموسم الأول مع فريقه نابولي الإيطالي بتسجيل 7 أهداف وصناعة 7 آخرين، بينهم 5 إسهامات تهديفية في دوري أبطال أوروبا.



يوفنتوس وتوتنهام وميلان وأياكس وليدز يونايتد وإيفرتون وباير ليفركوزن، كل هذه الأندية كانت مهتمة بخفيتشا كفاراتسخيليا في آخر ثلاث سنوات، لكن نابولي فقط خاطر بدفع مبلغ 10 ملايين يورو لجلبه إلى ملاعب الدوريات الكبرى.



خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب جورجي من مواليد 12 فبراير/ شباط 2001، وبدأ مسيرته مع فريق الشباب لدينامو تبليسي عام 2017.

وانضم اللاعب الجورجي إلى صفوف روستافي في 2018، وصنَّفته صحيفة "جارديان" الإنجليزية في ذلك الوقت من بين أفضل 60 لاعبًا شابًا في جميع أنحاء العالم، ليُطلق عليه لقب "ميسي الجديد".

وغادر كفاراتسخيليا الأراضي الجورجية في شتاء 2019 على سبيل الإعارة إلى لوكوموتيف موسكو الروسي، قبل أن ينتقل في الصيف بصفة نهائية إلى روبن كازان، الذي خاض معه 73 مباراة ليتألق بين صفوفه على مدار ثلاثة مواسم.

وأشادت العديد من وسائل الإعلام الروسية بصفقة شراء روبن كازان لخفيتشا كفاراتسخيليا، وارتفعت القيمة السوقية للاعب 5 مرات في موسم واحد بين يونيو/ حزيران 2019 ويونيو/ تموز 2020، وفاز بجائزة لاعب الشهر 4 مرات ذلك الموسم 2020-2021.

في أوائل عام 2021، نشرت صحيفة "ليكيب" قائمة تضم أفضل 50 لاعبًا وُلدوا في القرن الحادي والعشرين، وكان كفاراتسخيليا هو اللاعب الجورجي الوحيد ضمن القائمة، وتم اختياره كأفضل لاعب في جورجيا عام 2021.

وعلى المستوى الدولي، لعب كفاراتسخيليا 19 مباراة دولية سجل خلالها 10 أهداف، بينهم ثلاثة أهداف في أربع مباريات من المرحلة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2022–2023، بخلاف تألقه اللافت مع منتخبات الشباب بتسجيل 21 هدفا.