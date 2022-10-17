شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة فياريال وأوساسونا في الدوري الإسباني اليوم الإثنين 17_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يشهد اليوم الإثنين 17- 10-2022، إقامة العديد من المباريات الهامة والمنتظرة في مختلف بطولات الدوري في أوروبا أبرزها فياريال أمام أوساسونا ومواجهتين في الدوري الإيطالي وأخرتين بالدوري التركي.

وتختتم مباريات الجولة التاسعة في الليجا الإسبانية بلقاء وحيد بين فياريال وأوساسونا مساء اليوم.

كما تقام مباراتين في الدوري الإيطالي الآولى بين روما وسامبدوريا والأخرى بين فيورنتينا وليتشي.

وفي ختام الأسبوع العاشر بالدوري التركي تلعب مباراتين الأولى بين سيفاس سبور ومنافسه جيرسونسبور والمباراة الثانية بين أنقرة جوجو وفناربخشة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17-10-2022 والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني



فياريال أمام أوساسونا وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سامبدوريا ضد روما وتنطلق المباراة في تمام 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 07:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1.

ليتشي أمام فيورنتينا وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور ضد جيرسونسبور وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

أنقرة جوجو أمام فناربخشة وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.



جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة وملعب اللقاء والمعلق الرياضي، تقرير شامل عن أبرز المواجهات التي تجمع الأندية في مختلف دوريات العالم، من موقع "كورة بلس" ينشر يوميًا.



وتتواصل يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 مباريات نهاية الأسبوع في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، في الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي.

وتختتم الإثنين منافسات الجولة التاسعة من موسم 2022-23 في الدوري الإسباني بمباراة واحدة، حيث يحل أوساسونا ضيفًا على فياريال.

أما في الدوري الإيطالي، فتختتم مباريات الجولة العاشرة بمباراتين، الأولى تجمع بين روما وسامبدوريا، والثانية يستضيف فيها ليتشي نظيره فيورنتينا.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى والقناة الناقلة

فياريال ضد أوساسونا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1، ويعلق عليها نوفل باشي.

تذاع مباراة فياريال وأوساسونا في الدوري الإسباني الممتاز علي قناة Bein sports 1 hd premium.

تقام اليوم الاثنين 17- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة فياريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة سامبدوريا ضد روما فى الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال X أوساسونا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سامبدوريا X روما – الساعة 6:30 مساء

ليتشي X فيورنتينا – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور X جيرسونسبور – الساعة 7 مساء

أنقرة جوجو X فناربخشة – الساعة 7 مساء

وقد أستقر أوناي إيمري مدرب فياريال على التشكيل الذي سوف يقود به اللقاء أمام أوساسونا وهو كالتالي:



حراسة المرمى: رولى.

الدفاع: ألبيول، ب أو توريس، فويث، استوبينان.

الوسط: كوكولين، كابوى، باريخو.

الهجوم: دانجوما، مورينو، لوسيلسو.

تذاع مباراة فياريال وأوساسونا في الدوري الإسباني الممتاز علي قناة Bein sports 1 hd premium.

وأحدث ريال مدريد تغييرا جوهريا في جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب انتصاره على غريمه التاريخي برشلونة.

واستطاع ريال مدريد الفوز على برشلونة بنتيجة 3-1، في موقعة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وبفضل هذا الفوز، انفرد ريال مدريد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة تاركا برشلونة وحيدا في الوصافة بـ22 نقطة.

وقبل الكلاسيكو، كان برشلونة هو من يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

وبذلك، يكون برشلونة تلقى أول هزيمة له في الدوري الإسباني هذا الموسم، في حين حافظ الريال على سجله الخالي من الخسائر هذا الموسم في كل المسابقات.

يذكر أن ريال مدريد هو حامل لقب الدوري الإسباني، بينما يبحث برشلونة عن استعادة البطولة التي حققها لآخر مرة في 2019.