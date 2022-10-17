شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة روما أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي اليوم الإثنين 17_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما مع نظيره سامبدوريا ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة اليوم، الأثنين، في تمام الساعة السادسة والنص مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لويجي فيراريس معقل نادي سامبدوريا.

ويحتل نادي روما المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل نادي سامبدوريا المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط من 9 مباريات.

وأستقر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما على التشكيل الذي يخوض به مباراته اليوم أمام نادي سامبدوريا.

تشكيل روما المتوقع أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

حارسة المرمى: باتريسيو.

خط الدفاع: مانشيني، سمولينج، إيبانيز.

خط الوسط: زالوسكي، كريستانتي، كامارا، سبينازولا، بيليجريني، زانيولو.

خط الهجوم: بيلوتي.

تشكيل سامبدوريا المتوقع أمام روما في الدوري الإيطالي

حارس المرمي: أوديرو.

خط الدفاع: بيريزينسكي، فيراري، كولي، أوجيلو.

خط الوسط: رينكون، فييرا، جابياديني، سبيري، دجوريتش.

خط الهجوم: كابوتو.

ويحتل فريق روما المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 19 نقطة، فيما يأتي سامبدوريا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ويتطلع فريق روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق الفوز على سامبدوريا لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الإيطالي، بعدما فاز على إنتر ميلان وليتشي في الجولتين الثامنة والتاسعة على الترتيب.

كما يسعي روما لتحقيق الفوز على سامبدوريا من أجل مواصلة الزحف نحو المربع الذهبي للدوري الإيطالي الموسم الجاري.

وخاض فريق روما 9 مباريات في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، ما بين 6 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارتين.

ويفتقد فريق روما، لجهود النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بعد إصابته في المستقيم الفخذي ويحتاج على أثرها التعافي في فترة من 4 إلى 6 أسابيع على أقصى تقدير.

ويستأنف فريق روما مشواره في الدوري الإيطالي، بعد تعادل إيجابي 1-1 مع ريال بيتيس يوم الخميس الماضي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويسعي فريق روما لتحقيق الفوز على سامبدوريا من أجل مواصلة الزحف نحو المربع الذهبي للدوري الإيطالي الموسم الجاري.

وتقدم سيرجيو كاناليس لريال بيتيس في الدقيقة 34، ثم أدرك أندريا بيلوتي هدف التعادل لروما في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة بقى روما في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف المتصدر ريال بيتيس برصيد 10 نقاط والذي ضمن التأهل رسميًا لدور ال 16 من مسابقة الدوري الأوروبي.



ويحتل فريق روما بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة بعد مرور 9 جولات، حيث حقق الفريق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة وخسر في مباراتين، أحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف.

تقام اليوم الاثنين 17- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة فياريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة سامبدوريا ضد روما فى الدوري الإيطالي.

وحول المباريات الهامة التي تقام اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة فياريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة سامبدوريا ضد روما فى الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال X أوساسونا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سامبدوريا X روما – الساعة 6:30 مساء

ليتشي X فيورنتينا – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور X جيرسونسبور – الساعة 7 مساء

أنقرة جوجو X فناربخشة – الساعة 7 مساء