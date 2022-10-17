شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، إقامة معسكرا مغلقا للفريق اليوم الإثنين بمقر النادي استعدادًا لإنطلاق المسابقة المحلية.

ويرغب "جاريدو" وجهازه المعاون فى إقامة المعسكر مبكرا لزيادة التركيز لدي اللاعبين بالإضافة إلى ابعادهم عن أي موشرات خارجية بجانب عقد العديد من الجلسات النظرية والتحفيزية.

ومن المعروف أن الإسماعيلي يستهل مشواره المحلي بمواجهة الأهلي مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الإسماعيلي قام بالتعاقد مع 13 لاعبًا لتدعيم صفوفه المختلفة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد كوكو.