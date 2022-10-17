شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى وسلمى هانى تتوجهان إلى زيورخ للمشاركة فى جراسهوبر للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت اللاعبتان، نور الشربيني، وسلمى هاني، إلى مدينة زيورخ السويسرية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري بمدينة زيورخ، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشارك في منافسات الرجال 7 لاعبين من مصر وهم: يوسف سليمان، عمر مسعد، علي فرج، مروان الشوربجي، مصطفى عسل، طارق مؤمن، فارس الدسوقي.

بينما يشارك في منافسات السيدات 7 لاعبات من مصر وهن: نور أبو المكارم، نادين شاهين، هانيا الحمامي، سلمى هاني، روان العربي، نور الطيب، ونور الشربيني.

من ناحية أخرى، توجت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا للسيدات، ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.