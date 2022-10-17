شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: زياد طارق ومحمد محمود يقتربان من الرحيل عن الأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلى أخطر الثنائى زياد طارق ومحمد محمود لاعبا الفريق بالتدريب في الجيم بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسرى كولر.

وقال شوبيرفى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى طلب من زياد طارق ومحمد محمود التدريب في الجيم، الثنائى خارج حسابات كولر الذى طلب عدم تواجدهم مع الفريق، وياريت اللاعبان يتمرنوا مع فريق 2001 ويلعبوا معاه مبارياته".

ويضيف شوبير:" بنسبة 90 % سيرحل زياد طارق ومحمد محمود عن الأهلى في يناير إلا إذا حدثت معجزة، كولر له كل الحرية في قراراته الفنية".

وتابع شوبير:" كولر معجب جدا ببيرسى تاو وبيحاول يجهزه لمباراة الزمالك في السوبر ، هو مقتنع باللاعب وطلب التهمل في عودته للملاعب للتخلص من الإصابة بشكل كامل ، وهيحاول تجهيز اللاعب في مباريات الدوري للإستفادة من قدراته الفنية والبدنية".