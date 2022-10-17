شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول بنادي فاركو، بقيادة البرتغالي نونو ألميدا، معسكرمغلق اليوم الثلاثاء بالقاهرة استعداداً لمواجهة البنك الأهلى والمقرر لها الخامسة عصر غداً الثلاثاء على ستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا هى الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .

وجاءت مباريات فاركو كالتالى..

البنك الأهلي – فاركو

فاركو - حرس الحدود

المقاولون العرب – فاركو

فاركو - الاسماعيلي

أسوان - فاركو

فاركو - الداخلية

الاتحاد السكندري - فاركو

فاركو - الاهلي

غزل المحلة – فاركو

فاركو - فيوتشر

فاركو – طلائع الجيش

سموحة – فاركو

فاركو - سيراميكا

بيراميدز – فاركو

فاركو - انبى

المصري البورسعيدى – فاركو

فاركو – الزمالك.