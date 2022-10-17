شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير بعد تأهل فيوتشر فى الكونفدرالية: استمر فى التقدم ولا تستمع لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سعد سمير، قائد فريق فيوتشر، عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز في إياب دور الـ 32 الأول على كالون إف سي بطل سيراليون برباعية نظيفة، حيث كان فيوتشر قد فاز أيضاً في مباراة الذهاب التي أقيمت بليبيريا بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 6/0.

وكتب سعد سمير عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "استمر فى التقدم ولا تستمع لهم ولا لأعذارهم".

وأعلن نادي فيوتشر عن قائمته النهائية استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى:

محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، أحمد يحيى.

خط الدفاع:

سعد سمير، محمود رزق، محمود مرعي، عمر كمال عبد الواحد، محمود شعبان، طارق طه، جوزيف جوناثان، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي، هشام حافظ، مصطفى أشرف.

خط الوسط:

كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد فاروق، ناصر ماهر، مهند لاشين، محمد رضا بوبو، بابا توندي بيلو، علي زعزع، عمر رمضان.

خط الهجوم:

مروان محسن، أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مصطفى البدري، عمر السعيد، حاجي باري، عبد الكبير الوادي، هشام عادل، عبد الله ياسين، عمر صلاح، عمر ميرا.