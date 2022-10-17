شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. زياد السيسى و نوران جوهر .. الرجل الداعم رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثل ما وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، يوجد أيضا رجل داعم وسند لزوجته فى كل خطوات النجاح، وهذا ينطبق على الثنائى زياد السيسى بطل سلاح السيف و زوجته نجمة الاسكواش نوران جوهر.

فنجد زياد حريصا دائما على التواجد مع زوجته فى البطولات حتى خارج مصر لتشجيعها دائما من المدرجات، مثل ما هى تفعل معه فى البطولات، وكان آخرها مشهد حضورها لبطولة العالم بمصر لمؤازرته.

كما أن زياد السيسى حرص مؤخرا على تشجيع زوجته فى بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش والتى حصدت لقبها بالفوز على مواطنتها نور الشربينى فى النهائى، حيث قام بنشر صور من حضوره لتهنئتها على السوشيال ميديا.

ويرصد الخليج 365 لقطات تبرز دعم زياد السيسى لبطلة الاسكواش فى الصور التالية :