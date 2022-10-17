شكرا لقرائتكم خبر عن 28 جنسية تتنافس في الدوري المصري ونيجيريا تخطف الصدارة بـ21 لاعبا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد تعود الإثارة والمتعة بانطلاق نسخة جديدة من الدوري المصري، والتي تحمل رقم 64، والمقرر لها 18 أكتوبر الجاري، حيث تترقب الجماهير الكروية وجبة دسمة من المتعة، بين 18 فريقا، بعد ميركاتو صيفي قوي، دعمت خلاله جميع الفرق صفوفها بأقوى الصفقات.

وشهدت خريطة اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، تواجد 89 لاعبا في المسابقة المحلية، يمثلون مختلف الجنسيات، حيث انتزعت نيجيريا الصدارة بـ21 لاعباً، تليها تونس بـ13 لاعباً، فيما يتواجد 6 لاعبين من المغرب و4 من الجزائر وموريتاني وليبي وحيد.

وجاءت خريطة المحترفين كالتالي:



المحترفين ف يالدوري المصري

1ـ نيجيريا: 21 لاعباً

2ـ تونس: 13 لاعباً

3ـ المغرب: 6 لاعبين

4ـ كوت ديفوار: 5 لاعبين

5ـ فلسطين: 5 لاعبين

6ـ الجزائر: 4 لاعبين

7ـ غانا: 4 لاعبين

8ـ أوغندا: 3 لاعبين

9ـ بوركينا فاسو: 3 لاعبين

10ـ غينيا: لاعبان

11ـ الكاميرون: لاعبان

12ـ مالي: لاعبان

13ـ جنوب أفريقيا: لاعبان

14ـ أنجولا: لاعبان

15ـ تنزانيا: لاعبان

16ـ ليبيا: لاعب واحد

17ـ موريتانيا: لاعب واحد

18ـ البرازيل: لاعب واحد

19ـ السنغال: لاعب واحد

20ـ الأردن: لاعب واحد

21ـ إثيوبيا: لاعب واحد

22ـ غينيا بيساو: لاعب واحد

23ـ السودان: لاعب واحد

24ـ كولومبيا: لاعب واحد

25ـ مدغشقر: لاعب واحد

26ـ سيراليون: لاعب واحد

27ـ الجابون: لاعب واحد

28ـ صربيا: لاعب واحد