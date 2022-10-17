رسميًا.."كاف" يزور كوت ديفوار 11 نوفمبر لإبرام اتفاقية استضافة أمم إفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أعلن الأمين العام للاتحاد الإفريقي "كاف" الكونغولي فيرون اومبا عن زيارة رئيس الاتحاد، باتريس موتسيبي، إلى كوت ديفوار.

وحدد كاف موعد زيارة رئيس كاف إلي كوت ديفوار يوم 11 نوفمبر المقبل وذلك لإبرام الاتفاقية مع البلد المضيف لكأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج 2023.

وفي وقت سابق، أعلن كاف عن تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2023 التي كانت مقررة في يونيو بكوت ديفوار إلى يناير 2024.

واضطر كاف لتأجيل انطلاق "بطولة أمم إفريقيا 2023" لتقام في شهر يناير 20224 بدلا من يونيو 2023، بسبب غزارة الأمطار هذا العام، التي تسبتت في مخاوف لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من تكرار الموقف العام المقبل.