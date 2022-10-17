رئيس رابطة الأندية: سنعلن عن جدول الدوري بالكامل الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن الرابطة ستعلن عن جدول الدوري المصري لموسم 2022-2023، بالكامل يوم الأثنين، مشيراً إلى أن دور الرابطة تنسيق الملاعب وفقا للموافقات الأمنية.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "مباراة المصري الأولى في الدوري ستكون على ملعب برج العرب، والملعب الرئيسي للإسماعيلي هو ستاد الإسماعيلية، والموافقة التي لدينا الآن بشأن ملعب المصري هو أن يلعب في ملعب برج العرب، نحن على تواصل مع النادي المصري ولا نريد التأخر عن خدمته، ولكن نسير بما لدينا من موافقات".

وأضاف: "دورنا هو تنسيق الملاعب وفقا للموافقات الأمنية للأندية".

وأكمل: "سنخوض ٣ او ٤ جولات خلال فترة كأس العالم، ونحن لسنا الدوري الوحيد الذي سيلعب في فترة كأس العالم، ونريد إنهاء الموسم في ٣٠ يونيو، من أجل إراحة اللاعبين وتحديد الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية".

وواصل رئيس الرابطة: "سيتم الإعلان عن جدول الدوري بالكامل غداً الأثنين".

واختتم دياب: "أوعد جماهير الكرة المصرية أن هذا الموسم سيكون مختلفا، وسنقدم جوائز أفضل لاعب في المباراة وفي الشهر وغيرها".