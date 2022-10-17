الامارات | «فيلانا» بشعار «غودولفين» يحرز لقب «سيلفر إيغل» الأسترالي

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شكرا لقرائتكم خبر عن «فيلانا» بشعار «غودولفين» يحرز لقب «سيلفر إيغل» الأسترالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجواد «فيلانا» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب جيمس كمينغز، بلقب سباق «سيلفر إيغل»، البالغ إجمالي جائزته مليون دولار أسترالي، وجرى أول من أمس، لمسافة 1300 متر على مضمار «رويال راندويك» في مدينة سيدني الأسترالية.
وأكد «فيلانا» بانتصاره مكانته منافساً بارزاً على لقب سباق «غولدن إيغال»، ويقام على مضمار «روزهيل غاردنس» نهاية الشهر الجاري.
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