الامارات | اتحاد كرة القدم يعتمد الكرة الرسمية لنهائي كأس رئيس الدولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة القدم يعتمد الكرة الرسمية لنهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد كرة القدم الكرة الرسمية للمباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، بين فريقي الوحدة والشارقة، يوم الجمعة المقبل، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.
وستكون الكرة الرسمية للنهائي من أديداس «الرحلة»، وهي ذاتها التي ستكون موجودة في نهائيات كأس العالم 2022.
وحرص اتحاد الكرة على وضع شعار البطولة، واسمي الفريقين، وتاريخ المباراة على الكرة الرسمية.
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