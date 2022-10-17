الامارات | ريال مدريد يعزف على وتر «الإحباط» لبرشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغلّ ريال مدريد إحباط غريمه برشلونة قارياً وألحق به الهزيمة الأولى محلياً 3-1 وأنزله عن عرش الصدارة الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان هدف الفريق الملكي، الذي ضمن بلوغ الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، الفوز على غريمه لانتزاع الصدارة منه من جهة، وتوجيه ضربة معنوية ثانية في أقل من أربعة أيام بعد سقوط الفريق الكاتالوني في فخ التعادل مع إنتر الإيطالي 3-3 الأربعاء، ما جعل مهمة بلوغه ثمن النهائي شبه مستحيلة.

وسجل أهداف «الميرينغي» الفرنسي كريم بنزيمة (12)، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (35)، والبرازيلي البديل رودريغو (90+1 من ركلة جزاء)، فيما أحرز فيران توريس هدف برشلونة الوحيد (83).

وهذه هي الخسارة الأولى لبرشلونة في الدوري، إذ دخل الفريقان المواجهة الأحد وهما لم يخسرا أي مباراة في الـ«ليغا».

وبهذا الفوز الذي ثأر فيه ريال من خسارته على ملعبه الموسم الماضي برباعية نظيفة، رغم إحرازه اللقب حينها، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، فيما بقي برشلونة على 22 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني.